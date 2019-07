Simona Halep, despre meciul cu Elina Svitolina din semifinalele de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca se asteapta la un meci lung si dificil, asa cum au fost toate duelurile contra ucrainencei."Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi si ma astept din nou la asa ceva. Nu conteaza de cate ori am jucat, care e scorul, va trebui sa dau totul pentru a obtine victoria pentru ca suntem in semifinale. Cand ma gandesc la ea, ma gandesc la meciul de la Roland Garros , nu la finalele de la Roma", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.