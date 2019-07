Simona Halep dezvaluie ce i-a spus Ion Tiriac dupa victoria din meciul cu Mihaela Buzarnescu

Ziare.

com

Sportiva noastra spune ca omul de afaceri, care o pregateste la Wimbledon, i-a facut cateva reprosuri dupa meci."Tiriac mi-a spus ca a fost un meci bun, dar trebuie sa lucrez la anumite detalii. L-am vazut ca a fost in tribuna", a spus Simona Halep, conform Fanatik. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.