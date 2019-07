Simona Halep dezvaluie ce i-a spus Shuai Zhang la fileu: "Sa te auda Dumnezeu"

Ziare.

Desi a pierdut aceasta partida, chinezoaica i-a transmis Simonei ca isi doreste ca ea sa castige turneul de la Wimbledon "Am o relatie foarte buna cu Shuai, suntem ok si in afara terenului. La finalul meciului mi-a spus ca imi ureaza sa castig turneul si ca spera sa fac asta. I-am spus 'Sa te auda Dumnezeu!'", a povestit Simona la conferinta de presa.Totodata, Simona a explicat si de ce a fost stresata si nervoasa inaintea meciului cu Zhang."Am fost putin nervoasa si stresata inaintea meciului, stiam ca va lovi puternic. Cand loveste mingea nu prea sare si e dificil sa returnez. Nu imi place stilul ei. Nu mi-e usor sa joc contra ei. Da foarte razant si mingea nu sare foarte mult, iar mie imi e greu sa lovesc de jos. Dar am fost suta la suta pentru fiecare minge, i-am intrerupt ritmul putin si apoi am castigat primul set", a adaugat Simona.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.