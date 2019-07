Simona Halep dezvaluie cine e "talismanul norocos" de la Wimbledon: Un galez de 19 ani

Ziare.

Sportiva noastra il considera pe tanarul tenismen Tom Thelwall-Jones omul care i-a purtat noroc la Wimbledon , conform Brink Wire In varsta de 19 ani, Tom Thelwall-Jones a fost partenerul de antrenament al Simonei in ultimele saptamani.Mai mult, Simona l-a invitat si la meciuri si i-a purtat noroc, astfel ca sportiva se gandeste sa-l coopteze in echipa si la US Open "Organizatorii de la Wimbledon ne-au pus in legatura. La biroul de antrenamente, ei ni l-au recomandat, mi-a placut si l-am pastrat. Daca ma simt bine si relaxata cu o persoana, ma antrenez zilnic cu ea.Dar nu fac asta mereu. Insa atunci cand imi place cineva, incerc sa pastrez acea persoana. Daca voi avea sansa si anul viitor sa ma antrenez cu el, poate ca-l voi suna. Poate ca il iau cu mine si la US Open", a afirmat Simona.Tanarul galez este un jucator de tenis ce studiaza la Universitatea din Tusla, Oklahoma.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.