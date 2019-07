Simona Halep dezvaluie sfatul pretios primit din partea lui Ion Tiriac

Ziare.

Potrivit relatarilor Simonei, Tiriac i-a transmis sa nu mai gandeasca atat de mult pe teren si sa joace cum ii dicteaza instinctul."Domnul Tiriac e alaturi de mine din 2014 si tot timpul mi-a spus sa joc instinctual, sa nu ma mai gandesc atat de mult. Am avut persoane care m-au ajutat sa fiu mai puternica si sa gandesc mai putin. As vrea sa castig Wimbledon ca sa fie si el mandru de mine o data in viata!", a spus Simona la conferinta de presa.Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.