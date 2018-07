Simona Halep, eliminata de la Wimbledon dupa ce a avut minge de meci

Simona Halep - Su-Wei Hsieh 6-3/ 4-6/ 5-7

Ziare.

com

In cele din urma, asiatica s-a impus in trei seturi, scor, 3-6, 6-4, 7-5.A fost un meci extrem de ciudat din punctul de vedere al Simonei, care a pierdut fara sa stie exact cum, in fata unei adversare care nu s-a remarcat decat prin dorinta de lupta.Halep a reusit sa castige primul set dupa un debut de meci in care niciuna dintre sportive nu a reusit sa isi faca serviciul, avand o serie de 5 breakuri consecutive.Setul secund a avut o desfasurare neasteptata, ambele sportive fiind in pozitia de a conduce si de a se impune. A facut-o in cele din urma Hseih, care a trimis jocul in "decisiv".Al treilea set a fost unul destul de bun pentru Halep pana spre final. Numarul 1 WTA s-a distantat la 5-2, a servit pentru victorie la 5-3 si a avut minge de meci la 5-4.Pana la urma, taiwaneza a impins "decisivul" in prelungiri si a castigat cu 7-5, obtinand o incredibila calificare in optimile de finala de la Wimbledon.17:27 -17:21 - Break Hsieh! Taiwaneza serveste pentru meci!17:15 - Game Hsieh si avem egalitate la 5. Vom avea "prelungiri".17:14 - Avem egalitate de minute bune. Simona a ratat o minge de meci si a salvat doua de egalitate.17:06 - Break Hsieh. Setul decisiv continua.17:03 - Game Hsieh, dar Halep serveste pentru victorie si calificare!17:00 - Game pentru Simona!16:57 - Hsieh nu se lasa si reuseste un game alb!16:54 - Isi face serviciul Simona si este aproape de victorie!16:51 - Break Halep! Foarte, foarte greu pentru Simona in acest meci.16:43 - Rebreak pentru Hsieh!16:36 - Break Halep si romanca este in frunte in acest set trei.16:31 - Simona incepe decisivul cu un game bun pe serviciu.16:26 - Game si set, Su-Wei Hsieh! Vom avea decisiv la Wimbledon!16:22 - Break Hsieh si taiwaneza serveste pentru set.16:20 - Nu se lasa Hsieh si egaleaza la patru.16:15 - Game Halep! Trei game-uri consecutiv a castigat romanca.16:11 - Rebreak Halep! Romanca egaleaza la 3.16:07 - Game Halep! Simona ramane aproape de adversara sa.16:05 - Game Hsieh si taiwaneza concretizeaza breakul.16:00 - Break Hsieh si taiwaneza preia conducerea in premiera in aceasta partida.15:57 - Isi face si Hsieh serviciul.15:54 - Simona incepe bine setul secund, cu un game pe propriul serviciu.15:49 - Break si set, Simona Halep!15:45 - Game Halep, iar taiwaneza serveste pentru a ramane in set!15:38 - Game si pentru Hsieh pe propriul serviciu.15:33 - Simona concretizeaza breakul si se distanteaza la 4-2!15:27 - Break din nou, Halep este din nou in avantaj.15:23 - Break Hsieh! Nimeni nu isi face serviciul in debutul partidei!15:19 - Break Halep si romanca este din nou la conducere.15:16 - Break la zero pentru Hsieh!15:13 - Incepe cu un break Simona dupa un game foarte disputat.15:07 - Incepe partida!15:00 - Intra in arena ce e doua sportive si ne pregatim de meci!Este al doilea meci direct dintre cele doua, in prima intalnire Halep castigand in trei seturi in fata asiaticei la Cincinnati in 2013, scor 6-7, 6-1, 6-2.Halep inca nu a pierdut niciun set la acest Wimbledon, avand doua victorii la zero pana acum:Hsieh a trecut la aceasta editie pe iarba londoneza de Anastasia Pavlyuchenkova din Rusia si Lara Arruabarena-Vecino din Spania.Sportiva din Taipei este pe locul 48 WTA , fiind o fosta lidera mondiala la dubluPartida va fi televizata pe EuroSport.