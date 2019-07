Simona Halep face un anunt ingrijorator dupa primul meci de la Wimbledon

Ziare.

Tenismena noastra anunta ca are nevoie de tratament, insa considera ca a fost norocoasa, pentru ca putea avea parte de o accidentare si mai serioasa."Piciorul e ok deocamdata, dar trebuie sa fac tratament. Cred ca e un pic intins muschiul din spatele genunchiului, dar si tendonul lui Ahile. Sper ca nu e nimic periculos si imi pot reveni pana la urmatorul meci", a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa meciul cu Sasnovich, potrivit Gazeta Sporturilor "Am cazut rau, putea sa fie si mai urat, dar am fost si norocoasa pentru ca am oprit elanul, m-am intors si am continuat punctul", a completat sportiva noastra.Vezi: Simona Halep s-a accidentat in primul set al meciului cu Aliaksandra Sasnovich Simona Halep a cerut interventia fizioterapeutului dupa ce s-a accidentat in finalul primului set al meciului cu Aliaksandra Sasnovich, din runda inaugurala de la Wimbledon.Reprezentanta noastra a alunecat si a cazut pe iarba la o minge jucata la scorul de 5-4 in favoarea ei. Simona a continuat game-ul, insa a dus mana la glezna stanga, iar apoi a cerut interventia fizioterapeului.Glezna stanga i-a fost bandajata, iar Simona a putut astfel sa continue partida, pe care a castigat-o in doua seturi, scor 6-4, 7-5.In turul doi, Simona Halep o va infrunta miercuri, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata ulterior de organizatori, pe Mihaela Buzarnescu.I.G.