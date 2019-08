Simona Halep face un anunt ingrijorator dupa primul meci la Rogers Cup

Ziare.

com

Totusi, sportiva noastra considera ca a evoluat la un nivel multumitor, asta chiar daca a fost eliminata din proba de dublu de la Rogers Cup."Primul meci nu a fost deloc usor, ba chiar pot spune ca a fost greu. Sincera sa fiu, am fost foarte nervoasa. Mi-am luat o vacanta lunga acasa, asa ca mi-a fost greu sa reintru in ritm. Dar in opinia mea cred ca am jucat bine, decent. Am facut cateva greseli mari, dar asta este. Trebuie sa invat din meciul asta si sa fiu mai buna in partida urmatoare", a spus Simona la conferinta de presa.Simona Halep a parasit proba de dublu de la Rogers Cup 2019 inca din primul tur. Sportiva noastra a facut pereche cu o jucatoare in varsta de doar 16 ani, pe numele sau Leylah Annie Fernandez.Scorul final a fost 1-6, 6-3, 10-5 pentru perechea formata din Nicole Melichar si Kveta Peschke.Marti seara, dupa ora 19:30, Halep va juca in turul II in proba de simplu, acolo unde o va infrunta pe Jennifer Brady in direct pe Ziare.com.M.D.