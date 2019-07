Simona Halep face un gest superb dupa titlul castigat la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra a anuntat ca dupa turneul de la US Open va pleca in turneu in tara, alaturi de oficialii Federatiei Romane de Tenis, pentru a descoperi tineri talentati."Dupa US Open, cand voi avea mai mult liber, voi pleca in tara impreuna cu oficialii Federatiei Romane de Tenis pentru a descoperi mai multi tineri", a spus Simona Halep.Amintim ca peste 20 mii de romani au fost prezenti, miercuri seara, la National Arena, pentru a o vedea pe Simona Halep.La stadion au fost prezente si nume grele ale sportului romanesc precum Ion Tiriac Gabriela Szabo , Marius Urizca, Alina Dumitru si Doina Melinte.Sportiva noastra a prezentat trairile avute in timpul finalei si a afirmat ca spera ca acest succes sa inspire multi copii sa se apuce de tenis si sa aiba incredere in ei.C.S.