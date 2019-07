Simona Halep ii raspunde lui Mats Wilander, dupa ce suedezul si-a schimbat parerea despre ea

Ziare.

La inceputul turneului, Wilander nu miza pe Simona Halep la Wimbledon si mergea pe mana australiencei Ashleigh Barty.Totusi, suedezul a declarat ca isi schimba parerea si ca o vede pe Simona ajungand cel putin pana in semifinale la Wimbledon 2019.Intrebata ce parere are despre declaratia suedezului, Simona a afirmat ca este increzatoare, dar ca prefera sa fie concentrata doar asupra meciului urmator."E o declaratie frumoasa si ii multumesc. Eu sunt stapana pe jocul meci, stiu ceea ce pot sa fac si ceea ce trebuie sa fac in timpul meciurilor. Sunt intr-o pozitie foarte buna, ma bucur de joc, sunt relaxata si incerc sa nu cedez niciun punct. Nu ma gandesc la rezultat, iau fiecare meci in parte", a spus Simona, citata de Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe marea revelatie Cori Gauff.Sportiva noastra a trecut in doua seturi de jucatoarea in varsta de 15 ani, cu 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.