Simona Halep imparte cu Serena Williams cateva mari recorduri in istoria tenisului mondial feminin

Cele doua mari tenismene detin impreuna cateva recorduri demne de invidiat pentru tenisul mondial feminin, recorduri despre care vom vorbi pe larg mai jos.Mai intai, sa reamintim faptul ca Halep a trecut de Serena Williams la Wimbledon cu 6-2, 6-2, dupa doar 56 de minute de joc, castigand pentru prima data trofeul pe iarba londoneza, al doilea sau Mare Slem din cariera:Cele doua au impreuna cateva recorduri care merita semnalate dupa aceasta finala de poveste de la WB. Halep si Serena sunt singurele tenismene din circuit care au castigat in cariera si Wimbledon si Roland Garros , si in acelasi timp, amandoua au peste 30 de milioane de dolari castigati din tenis, iar in plus, cele doua mai au ceva in comun, ambele au stat cel putin 52de saptamani pe primul loc mondial in ierarhia WTA In prezent, incepand de luni, Simona Halep va urca pe 4 mondial WTA, in timp ce Serena si-a asigurat o urcare de un loc, pana pe 9. In ce priveste situatia financiara, Serena e de departe lidera in istorie la acest capitol, avand peste 88 de milioane de dolari castigati numai din tenis, in timp ce Halep e pe 5 in acest top, cu circa 32 de milioane.Serena Williams a petrecut 319 saptamani pe locul 1 mondial, fiind pe 3 in acest clasament, sub Steffi Graff si Martina Navratilova, in timp ce Halep ocupa locul 10, cu 64 de saptamani de sefie.Citeste si:Simona Halep se va intoarce luni in Romania cu avionul, urmand sa aterizeze pe Otopeni la ora 17.