Simona Halep, in semifinale la Wimbledon: Iata ora de start a meciului cu Elina Svitolina

Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona Halep si Elina Svitolina va avea loc joi, de la ora 15:00 (ora Romaniei).Meciul va fi transmis in format LIVE Text de Ziare.com. De la ora 16:30 va avea loc semifinala dintre Serena Williams si Barbora Strycova.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.