Simona Halep, in sferturi la Wimbledon: Iata ora de start a meciului cu Shuai Zhang

Ziare.

com

Conform unui comunicat oficial, partida dintre Simona Halep si Shuai Zhang va avea loc marti, de la ora 15:00, pe terenul cu numarul 1.Va fi prima partida a zilei de marti pe acest teren, care beneficiaza din 2019 si de acoperis retractabil.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida dintre Simona si Shuai Zhang va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.