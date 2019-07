Simona Halep, in turul III la Wimbledon: Iata ora de start a meciului

Ziare.

Meciul romancei contra Victoriei Azarenka, din turul al treilea, va fi al doilea al zilei pe terenul central.Cum inaintea disputei arena va fi ocupata de Anderson si Pella, partida dintre Halep si Azarenka va incepe dupa ora 17:30.Ca de obicei, meciul va fi transmis in direct pe Ziare.com, in timp ce la TV va putea fi urmarit pe Eurosport.Halep si Azarenka s-au duelat de patru ori pana acum, fiecare avand cate doua victorii. Simona a castigat insa singura disputa de pe iarba, in urma cu doi ani tot la Wimbledon.M.D.