Simona Halep, indemnata sa-si ia o vacanta de durata dupa victoria de la Wimbledon

Robson afirma ca Simona n-ar trebui sa revina prea curand in circuit deoarece trebuie sa se linisteasca dupa succesul de la Londra."Simona trebuie sa faca un pas in spate acum, sa se bucure de moment. Are nevoie de cateva saptamani libere. Acum se bucura de toata popularitatea in Romania.Cred ca are nevoie de relaxare, nu de meciuri acum. Va trebui sa joace din cauza obligatiilor si regulamentului. Eu i-as recomanda sa-si ia o vacanta prelungita. Nu e usor dupa ce castigi un Grand Slam", a spus Robson la BBC.In luna august, Simona Halep este inscrisa la trei turnee - Rogers Cup, Cincinnati si US Open Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.