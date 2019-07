Simona Halep intra pe o lista extrem de selecta a tenisului mondial in ultimii 20 de ani, dupa cucerirea Wimbledonului

Ziare.

Scorul a fost 6-2, 6-2, dupa doar 55 de minute, o finala in care Simona a facut doar 3 erori nefortate, intrand si pentru acest motiv in istoria tenisului:Mai trebuie spus ca Simona a mai intrat in istoria tenisului si cu inca o alta performanta majora, dupa cucerirea acestui Wimbledon . Ea intra in galeria unor tenismene celebre, extrem de putine la numar in ultimii 20 de ani, care se pot lauda ca au bifat dubla Roland Garros - Wimbledon intr-un interval de doar un an de zile. Serena Williams si Garbine Muguruza sunt doar cele doua alte jucatoare, in afara Simonei Halep, care se pot lauda cu dubla Roland Garros - Wimbledon, la interval de un an, dupa anul 2000 in circuitul profesionist feminin de tenis.Tenismena din SUA a bifat aceasta dubla chiar de doua ori, in sezoanele 2002/2003 si 2015/2016. In 2002, Serena castiga al doilea sau titlu de Mare Slem la Roland Garros, in timp ce un an mai tarziu, triumfa la Wimbledon. Acelasi lucru se intampla in 2015/2016, cand Williams triumfa intai la French Open, dupa o finala cu Lucie Safarova, iar peste un an triumfa pe iarba londoneza, in al 22-lea sau titlu de Grand Slam.In aceeasi postura in ultimii 20 de ani s-a aflat si Garbine Muguruza, fosta lidera mondiala WTA cu origini din Venezuela, care in 2016 se impunea la Paris, pentru ca un an mai tarziu sa castige si Wimbledonul, intr-o finala cu Venus Willams, 7-5, 6-0.Simona Halep s-a impus la Roland Garros in 2018 dupa o finala dramatica cu Sloane Stephens din SUA, iar acum a trecut de cea mai mare tenismena aflata inca in activitate, Serena Williams , cu 23 de titluri de GS la activ.Ea inca nu a reusit sa o egaleze pe Margaret Court, care detine recordul suprem de titluri de Mare Slem, cu 24 de trofee.Mai trebuie adaugat, la final, ca doar 10 jucatoare in istoria tenisului au castigat si Wimbledon, si Roland Garros.Citeste si: