Simona Halep, la conferinta de presa: Cum a pregatit finala cu Serena, ce spune despre intalnirea cu ducesa de Cambridge si mesajul pentru mama sa

Ziare.

com

Sportiva noastra a inceput intalnirea cu jurnalistii prin a descrie cum a pregatit confruntarea cu Serena Williams "Imi doream rau de tot sa castig acest turneu si sa fiu membra la All England Club. Stiam ca trebuie sa fiu agresiva, sa fiu suta la suta in fiecare minge, sa nu-i permit sa revina in meci deoarece este puternica si poate intoarce rezultatul. Sunt sigura ca a fost cel mai bun meci al meu in intreaga cariera si sunt foarte mandra de asta.Intotdeauna eram intimidata putin cand o intalneam pe Simona, dar acum am decis sa ma concentrez pe mine si pe finala, nu pe ea. Am vrut sa fiu relaxata, pozitiva si increzatoare. Cand aveam 5-2 in setul secund, m-am uitat pe tabela si mi-am zis ca e real. Dar eu am luat-o punct cu punct, nu m-am gandit la sport", a spus Simona la conferinta de presa.Apoi, Simona a explicat cum a decurs scurta intalnire cu mama sa de dupa meci."Mama nu mi-a putut spune nimic dupa meci deoarece plangea. Am imbratisat-o, am pupat-o si i-am spus ca vom vorbi mai tarziu", a adaugat Simona.Totodata, Simona a vorbit si despre rolul echipei sale in acest rezultat."Am o echipa buna, iar Daniel Dobre este foarte emotional si imi place asta. Mi-a spus ca a fost incredibil cum am putut sa castig. Evident, Darren este parte din asta, am vorbit cu el tot timpul. Inima lui este alaturi de noi si m-a facut sa cred ca am sansele sa castig. Toti oamenii din echipa mea sunt grozavi si cred ca pot face lucruri importante", a explicat Simona.In incheiere, Simona a comentat si intalnirea pe care a avut-o la finalul meciului cu ducesa Kate Middleton."A fost o onoare sa joc in fata ducesei si sa am sansa sa o intalnesc dupa meci. Este foarte draguta, foarte placuta. A fost o motivatie in plus sa vad familia regala. E ceva de neuitat", a mentionat noua campioana.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.