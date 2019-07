Simona Halep o invinge cu emotii pe Aliaksandra Sasnovich in primul tur la Wimbledon

Simona Halep - Aliaksandra Sasnovich 6-4, 7-5

The first match on No.1 Court since the completion of the new roof.@Simona_Halep and Aliaksandra Sasnovich receive a warm welcome 👏#Wimbledon pic.twitter.com/9vvW9iTyPr - Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019

Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5, revenind in actul secund de la 2-5 si salvand o minge de set a jucatoarei aflate pe locul 36 in ierarhia WTA.O ora si 38 de minute a durat partida dintre Halep si Sasnovich, aflate la prima confruntare directa.Simona a avut parte de un meci complicat impotriva unei jucatoare care la editia de anul trecut a Grand Slam-ului britanic a ajuns pana in faza optimilor de finala.Dupa un prim set controlat de sportiva noastra, Sasnovich si-a crescut mult nivelul jocului in actul secund, profitand insa si de o accidentare suferita de Simona la glezna Jucatoarea din Belarus s-a desprins la 5-2 si a avut chiar o minge de set, insa Simona a revenit fantastic, adjudecandu-si urmatoarele cinci game-uri si castigand meciul, astfel, in minim de seturi.In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Mihaela Buzarnescu si Jessica Pegula.16:49 - Tenismena noastra face breakul la 0 si va servi pentru castigarea meciului.16:46 - Simona salveaza o minge de set, iar apoi egaleaza la 5. Trei game-uri consecutive reusite de sportiva noastra.16:39 - Break la 0 reusit de Simona Halep.16:36 - Simona isi face usor serviciul, insa Sasnovich urmeaza sa serveasca pentru a castiga setul doi si a impinge meciul in decisiv.16:33 - Un nou game alb in contul jucatoarei din Belarus, iar Simona va urma la serviciu pentru a ramane in acest set doi.16:30 - Aliaksandra Sasnovich reuseste breakul si se distanteaza la 4-2 chiar daca Simona a avut 40-0.16:26 - Sasnovich raspunde cu un game la 0.16:24 - Game la 0 izbutit de Simona, care egaleaza la 2 in acest set doi.16:20 - Simona are 3 sanse de break, insa Sasnovich revine si trece pentru prima oara in avantaj.16:15 - Reabreak reusit de Aliaksandra Sasnovich, care si-a ridicat mult nivelul jocului in ultimele game-uri.Fostul mare tenismen suedez Mats Wilander avertizeaza: "Sasnovich face un joc excelent, iar Simona va avea mari probleme. Sa vedem cum se va comporta dupa acea accidentare, pentru ca s-ar putea sa-i fie frica sa forteze".16:11 - Break reusit de Simona Halep in debutul setului doi.16:08 - Incepe setul doi, jucatoarea din Belarus fiind la serviciu.Simona aluneca pe iarba si acuza ceva probleme la glezna stanga. Sa speram ca nu e nimic serios.15:54 - Aliaksandra Sasnovich serveste din ce in ce mai bine, insa Simona va urma la serviciu pentru castigarea setului.15:51 - Fostul numar 1 WTA se apropie la doar un game de castigarea primului set.15:46 - Sasnovich isi face serviciul si continua sa se mentina aproape de Simona.15:41 - Simona salveaza doua mingi de break intr-un game extrem de disputat. 4-2 in favoarea reprezentantei Romaniei dupa 30 de minute de la startul jocului.15:32 - Tenismena noastra are doua sanse de break, insa jucatoarea din Belarus revine si nu-i permite Simonei sa se desprinda.15:26 - Simona isi face fara emotii serviciul si conduce cu 3-1 in acest prim set.15:22 - Sasnovich serveste bine si reuseste primul ei game din acest meci.Castigatoarea acestei intalniri va da piept in runda urmatoare cu invingatoarea disputei dintre Mihaela Buzarnescu si Jessica Pegula, de asemenea transmisa in direct de site-ul Ziare.com 15:19 - Game solid reusit de tenismena noastra si pe propriul serviciu.15:16 - Simona incepe foarte bine meciul, cu un break.La editia de anul trecut a Grand Slam-ului britanic, Simona a fost invinsa in turul trei de Su-Wei Hsieh. De partea cealalta, Sasnovich a ajuns pana in optimi, acolo unde a pierdut cu Jelena Ostapenko.La TV, partida poate fi vizionata pe postul Eurosport 1.ora 15:00 - Cele doua tenismene patrund pe terenul numarul 1 din cadrul complexului All England Club, iar jocul va incepe in aproximativ 8 minute.In clasamentul WTA, Simona ocupa pozitia a 7-a, in timp ce adversara ei din Belarus se afla pe locul 36.Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum.Wimbledon 2019 se desfasora in perioada 1-14 iulie.