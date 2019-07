Simona Halep o invinge pe Buzarnescu si se califica in turul III la Wimbledon

Simona Halep - Mihaela Buzarnescu 6-3, 4-6, 6-2

Fostul numar 1 WTA s-a impus la capatul a aproape doua ore de joc cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2.- continua -18:37 -18:36 - Buzarnescu este nemultumita de o decizie a arbitrului.18:32 - Game rapid pentru Simona, care este foarte aproape de victorie!18:30 - Revenim la festivalul breakurilor. Break Halep si 4-2!18:25 - Rebreak Buzarnescu! Meciul inca se joaca!18:22 - Miki puncteaza si ea pe tabela in acest set trei.18:17 - Halep isi face serviciul si se distanteaza deja la 3-0.18:14 - Simona forteaza in acest game si are succes, reusind breakul.18:07 - Halep incepe decisivul cu un game pe serviciu.17:57 - Buzarnescu face breakul si va servi pentru set la 5-4.17:51 - Simona ia breakul inapoi si egaleaza la 4.17:46 - Simona Halep pune capat seriei Mihaelei, insa jucatoarea in varsta de 31 de ani pastreaza avantajul unui break.17:39 - Serie excelenta a Mihaelei, care se distanteaza la 4-2.17:36 - Break la 0 reusit de Mihaela, ajunsa la trei game-uri castigate consecutiv.17:34 - Miki egaleza la 2 in acest set secund.17:29 - Mihaela Buzarnescu isi recupereaza serviciul pierdut si pune capat, astfel, seriei Simonei.17:24 - Break reusit de Simona Halep, ajunsa la 5 game-uri castigate la rand.17:19 - Simo isi face cu usurinta serviciul in debutul setului doi, in timp ce Miki greseste mult.17:11 - Simona isi face cu usurinta serviciul si e la doar un game distanta de castigarea primului set.17:09 - O tinem din break in break. E randul Simonei acum sa castige din nou pe serviciul adversarei.17:04 - Inca un break, de aceasta data in contul Mihaelei, iar scorul devine egal, 3-3, la jumatatea primului set.17:00 - Mihaela joaca agresiv, se grabeste sa finalizeze punctele, iar Simona profita si contabilizeaza un nou break.16:57 - Break la 0 izbutit de Mihaela, care restabileste egalitatea.16:54 - Miki isi castiga serviciul dupa un game solid.16:51 - Fostul lider WTA isi consolideaza breakul si conduce cu 2-0.16:49 - Simona castiga contra serviciului in primul game al meciului.ora 16:45 - Incepe meciului. Miki serveste prima.ora 16:40 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, iar meciul va incepe in 5 minute.ora 16:27 - Opelka il invinge pe Wawrinka in cinci seturi, cu 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6, dupa un meci care a durat trei ore si 16 minute. Astfel, meciul dintre Simo si Miki va incepe in aproximativ 20 de minute.ora 15:36 - Meciul dintre Wawrinka si Opelka a intrat in setul decisiv, ceea ce inseamna ca sunt sanse mici ca jocul dintre Halep si Buzarnescu sa inceapa mai devreme de ora 16:30 - ora Romaniei.ora 15:33 - Castigatoarea meciului dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu o va intalni in runda urmatoare pe Victoria Azarenka, aflata in prezent pe locul 40 in ierarhia WTA.ora 15:10 - Meciul dintre Wawrinka si Opelka a intrat in setul 4, scorul fiindu-i favorabil elvetianului cu 5-7, 6-3, 6-4. Jocul dintre Simona si Mihaela va incepe dupa terminarea acestuia.Meciul dintre cele doua a fost programat pe terenul numarul 2 din cadrul complexului All England Club, dupa partida dintre Stan Wawrinka si Reilly Opelka, care va incepe la ora 13:00.Jocul va putea fi vizionat in direct la TV pe postul Eurosport 1.In primul tur, Simona a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich, cu 6-4, 7-5, in timp ce Mihaela Buzarnescu a trecut de Jessica Pegula, cu 6-4, 6-4.Simona se afla pe locul 7 in ierarhia WTA, iar Mihaela Buzarnescu ocupa pozitia 53.Simona si Miki s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.