Simona Halep o spulbera pe Azarenka si se califica in optimi la Wimbledon

Simona Halep - Victoria Azarenka 6-3/ 6-1

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul a o ora si 7 minute de joc!Partida dintre cele doua foste lidere ale clasamentului feminin se anunta una spectaculoasa si echilibrata, iar inceputul de meci chiar asa a parut.Azarenka a facut prima breakul si s-a desprins la 3-1, insa Halep a revenit imediat cu rebreak, dupa care a castigat alte patru game-uri consecutiv si s-a impus in primul set mai usor decat se astepta.Actul secund a fost inca si mai clar, Azarenka reusind sa opuna rezistenta doar la inceput. Si-a facut serviciul in game-ul doi, s-a luptat bine in cel de-al treilea, insa dupa ce l-a pierdut a cedat complet.Halep nu s-a relaxat, ci a continuat sa preseze si sa profite de toate greselile adversarei, impunandu-se dupa ceva mai mult de o ora de joc.Mai departe, in optimile de finala romanca va da peste invingatoarea duelului dintre Polona Hercog si surpriza Cori Gauff.19:10 -19:06 - BREAK HALEP! Simona serveste pentru meci!19:02 - Simona concretizeaza breakul cu un game facil si se distanteaza!18:59 - BREAK HALEP! Simona profita inca o data de nesiguranta bielorusei, forteaza si castiga!18:55 - Halep isi face cu mari emotii serviciul.18:49 - Simona are sansa breakului, insa nu o poate concretiza.18:42 - Halep incepe perfect setul al doilea, cu un game "alb".18:37 -18:34 - Game pentru Simona! Azarenka va servi acum pentru a ramane in set!18:30 - Break Halep! Simona preia conducerea in premiera in acest meci!18:28 - Egaleaza Simona dupa un nou game cu mari emotii, in care a salvat mingi de break.18:22 - Rebreak rapid pentru Simona!18:18 - BREAK AZARENKA! Simona se grabeste si bielorusa profita!18:14 - Azarenka merge in continuare bine cu serviciul.18:11 - Simona are emotii, salveaza doua mingi de break si egaleaza la unu.18:05 - Vika isi face serviciul cu destul de multa siguranta.18:03 - Incepe partida! Azarenka este prima la serviciu.17:43 - Guido Pella castiga partida in ceva mai mult de doua ore si jumatate! Terenul este liber pentru Halep si Azarenka.17:38 - Suntem in tiebreak-uk setului trei. Daca Pella se impune, partida se incheie si Simona va intra in curand pe teren.17:30 - Meciul dintre Pella si Anderson este inca in desfasurare, astfel ca terenul este ocupa.INFO: Halep si Azarenka s-au infruntat de patru ori pana acum, fiecare avand cate doua victorii. Simona a castigat insa ultimul duel direct si singurul disputat pe iarba, in urma cu doi ani la Wimbledon