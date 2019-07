Simona Halep, omagiata si de Patriarhia Romana dupa victoria de la Wimbledon: Va primi cea mai inalta distinctie

Ziare.

Patriarhia Romana a anuntat, luni, ca a decis sa o onoreze pe Simona oferindu-i cea mai inalta distinctie a institutiei."Apreciind realizarile sale in domeniul tenisului feminin de performanta si, totodata, credinta sa crestin-ortodoxa, pe care o marturiseste public prin semnul Sfintei Cruci, Patriarhia Romana ii acorda campioanei Simona Halep Ordinul "Crucea Patriarhala" pentru mireni, cea mai inalta distinctie a Patriarhiei Romane.Data inmanarii distinctiei va fi stabilita de comun acord", se arata intr-un comunicat.Tot luni, presedintele Klaus Iohannis a transmis ca o va decora pe Simona cu Ordinul National ' Steaua Romaniei' in grad de Cavaler.Simona Halep a castigat sambata al doilea turneu de Grand Slam al carierei, ea impunandu-se in finala de la Wimbledon in fata Serenei Williams.Romanca si-a adjudecat trofeul in mai putin de o ora de joc, scor 6-2, 6-2.M.D.