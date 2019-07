Simona Halep prezinta mutarea castigatoare facuta in aceasta vara: E cea mai buna decizie din viata mea

Ziare.

Sportiva noastra a profitat de o prevedere a regulamentului de la Wimbledon , care le permite jucatoarelor din top 10 WTA sa se antreneze pe terenurile de la All England Club inainte de startul competitiei.Pentru prima data in cariera, Simona a ales sa mearga mai devreme la Wimbledon si spune ca aceasta a fost cea mai buna decizie luata in intreaga viata."Am profitat de aceasta regula. De obicei nu fac asta, prefer sa stau acasa, dar am decis sa vin mai devreme, sa am sansa sa ma antrenez pe iarba pentru ca in Romania nu avem astfel de terenuri.A fost cea mai buna decizie a vietii mele sa vin mai devreme si sa ma antrenez pe iarba", a spus Simona Halep, conform BBC.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.