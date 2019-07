Simona Halep prezinta noul sau obiectiv dupa castigarea turneului de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca isi doreste ca anul viitor sa castige o medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokio."Vreau sa castig orice medalie la Jocurile Olimpice pentru a completa tot ce am realizat in tenis. Este o sansa speciala sa joc pentru tara mea si mereu mi-a placut sa fac asta. Dezamagirea infrangerii din Fed Cup m-a afectat cu adevarat, dar sa joc pentru o medalie ar fi un vis", a spus Simona Halep pentru The Guardian. Cel mai probabil, Simona va fi port drapelul Romaniei la viitoarea Olimpiada.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.