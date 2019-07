Simona Halep s-a calificat in semifinale la Wimbledon

A semi-finalist once again...@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6 (4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl - Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

Simona Halep - Shuai Zhang 7-6 (4), 6-1

Simona strikes back 💪



After trailing 4-1, the Romanian shows her experience to claim the first set tie-break 7-4#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/6cVw9388XY - Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

Simona Halep, la Wimbledon 2019

Parcursul lui Shuai Zhang la Wimbledon 2019

Ziare.

com

Tenismena romana a trecut in sferturile de finala de Shuai Zhang, in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-1.O ora si 28 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.Shuai Zhang se afla pe locul 50 in ierarhia WTA si pana la aceasta editie n-a trecut de primul tur pe iarba londoneza, insa Simona n-a avut deloc un meci usor impotriva chinezoaicei in varsta de 30 de ani.Startul meciului i-a apartinut lui Shuai Zhang, care s-a distantat aproape imediat la 4-1. A avut chiar patru sanse de a se desprinde la 5-1, insa Simona a rezistat eroic. Din acel moment, sportiva noastra a pus stapanire pe joc si a revenit superb, adjudecandu-si primul act la tie-break, cu 7-6 (4).Setul doi a fost controlat de Simona, care a surclasat-o pe chinezoaica la toate capitolele si va juca din nou in semifinale pe iarba londoneza.In penultimul act, Simona o va intalni joi pe castigatoarea partidei dintre Elina Svitolina si Karolina Muchova.588.000 de lire sterline si 780 de puncte in clasamentul WTA si-a asigurat Simona odata cu calificarea in semifinalele Grand Slam-ului din capitala Angliei.2014 e anul in care Simona a mai ajuns in semifinale la Wimbledon, fiind atunci invinsa de Eugenie Bouchard.16:32 - Un nou break reusit de Simona, iar tenismena noastra va servi pentru castigarea meciului.16:25 - Tenismena noastra serveste excelent si e foarte aproape de calificarea in semifinale.16:24 - Simona reuseste breakul si se distanteaza la 3-1 in acest set doi.16:19 - Game "alb" reusit de fostul lider WTA.16:17 - Shuai Zhang isi face serviciul si egaleaza la 1.16:12 - Simona castiga primul game din setul doi, pe propriul serviciu.6-4 pentru Simona, care are doua mingi de set.5-3 in favoarea reprezentantei noastre, in tie-break;4-2 pentru Simona, dupa sase mingi disputate in tie-break;2-1 pentru Simona, dupa primele trei mingi jucate in tie-break;15:59 - 6-6 si primul set va fi decis la tie-break.15:54 - Game bun reusit de chinezoaica, adjudecat din nou la 0.15:52 - Simona isi face serviciul, iar setul intra "in prelungiri".15:48 - Game castigat la 0 de Zhang, iar Simona va servi pentru a ramane in primul set.15:46 - Trei game-uri la rand castigate de Simona, iar scorul devine 4-4.15:42 - Tenismena noastra isi recupereaza breakul pierdut in startul meciului si va servi pentru a egala scorul la 4.15:37 - Simona salveaza nu mai putin de 4 mingi de break si reduce diferenta, dupa un game extrem de disputat.15:26 - Shuai Zhang isi castiga cu usurinta serviciul si se distanteaza la 4-1.15:22 - Simona isi face serviciul intr-un moment extrem de important. Chinezoaica ramane insa cu un break in fata.15:18 - Game alb reusit de jucatoarea aflata pe locul 50 in ierarhia WTA.15:16 - Zhang reuseste breakul si se distanteaza la 2-0 in acest start de joc.15:11 - Chinezoaica serveste bine si isi trece in cont primul game al meciului.ora 15:01 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, iar jocul va incepe in cateva minute.Partida se joaca pe terenul numarul 1 din cadrul complexului All England Club si e transmisa in direct la TV de postul Eurosport 2.In clasamentul WTA, Simona ocupa locul 7, in timp ce Shuai Zhang se afla pe pozitia 50.Simona Halep si Shuai Zhang s-au intalnit de trei ori pana in prezent, chinezoaica aflandu-se in avantaj la meciurile directe, cu 2-1:2012, Indian Wells: 6-1, 6-1 pentru Simona;2016, Australian Open: 6-4, 6-3 pentru Shuai;2016, Beijing: 6-0, 6-3 pentru Shuai.turul I: 6-4, 7-5 cu Aliaksandra Sasnovich;turul II: 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzarnescu;turul III: 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka;optimi: 6-3, 6-3 cu Cori Gauff.turul I: 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia;turul II: 6-3, 6-2 cu Yanina Wickmayer;turul III: 6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki;optimi: 6-4, 1-6, 6-2 cu Dayana Yastremska.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.