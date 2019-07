"Simona Halep se califica in sferturile de finala de la Wimbledon"

Ziare.

Sportiva noastra a trecut in doua seturi de jucatoarea in varsta de 15 ani, cu 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate.Simona a avut probleme doar in primul set la serviciu, dar a reusit sa-si calibreze executiile si nu a fost pusa sub presiune de americanca.In setul doi, Simona nu a mai avut nicio emotie si a obtinut o victorie destul de facila.In sferturile de finala, sportiva noastra o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard 17:45 - Gauff isi face serviciul dupa ce salveaza doua mingi de meci! Simona serveste acum pentru calificarea in sferturi!17:40 - Se face 5-2 pentru Simona si calificarea in sferturi e tot mai aproape!17:39 - Simona face break, are 4-2 si se indreapta spre victorie!17:35 - Game bun pentru Simona si scorul este 3-2.17:32 - Gauff isi face serviciul si scorul devine 2-2.17:28 - Cori Gauff a cerut interventia fizioterapeutului.17:27 - Gauff face rebreak si scorul este 2-1 pentru Simona.17:24 - Simona a pus stapanire pe joc, face break si are 2-0.17:19 - Simona incepe setul secund cu un game la zero!17:11 - Se joaca pe muchie de cutit, Simona isi face cu greu serviciul si are 5-3! Gauff serveste acum pentru a ramane in set!17:05 - Un nou game echilibrat care a ajuns la deuce, dar Gauff se impune si Simona are 4-3.17:01 - Simona castiga un game de mare lupta si face 4-2.16:56 - Simona face break dupa un game intens si conduce cu 3-2!16:47 - Simona salveaza doua mingi de break si scorul este 2-2. Din pacate, Gauff controleaza jocul pana acum.16:42 - Game fara emotii pentru Gauff, care conduce cu 2-1.16:40 - Gauff face rebreak si scorul este 1-1.16:35 - Simona face break si incepe meciul perfect!16:27 - Cori Gauff va servi prima in acest meci.16:15 - Meciul va incepe in cateva minute.Simona ocupa locul 7 in clasamentul WTA , in timp ce Gauff este pe locul 313.Gauff, in varsta de doar 15 ani, a obtinut cea mai buna performanta din cariera la Wimbledon.Castigatoarea va juca in sferturile de finala cu Shuai Zhang, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.La casele de pariuri , Simona are cota 1.15 pentru a obtine victoria.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Meciul este televizat de EuroSport.