"Simona Halep se califica magnific in finala de la Wimbledon"

Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.Dupa un inceput echilibrat, in care primele doua game-uri au durat 20 de minute si scorul a fost 1-1, Simona a reusit sa-si ridice nivelul si a pus stapanire pe joc.Sportiva noastra a jucat mai curajos ca oricand si a alternat loviturile scurte cu venirile la fileu, avand practic un tenis total.Evolutia extraordinara Simonei este evidentiata si de numarul loviturilor castigatoare din primul set, 16 la numar, dublu comparativ cu cele ale Svitolinei.In setul secund, Svitolina a reusit sa-si ridice nivelul, a echilibrat, dar Simona a raspuns cu un serviciu impecabil, iar apoi a profitat de sansele avute pentru a face break si pentru a se desprinde.Sportiva noastra s-a calificat astfel in premiera in finala turneului de la Wimbledon si in a cincea finala de Grand Slam din cariera.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams, aflata pe locul 10 in clasamentul WTA.Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului16:17 - Game pentru Simona, se face 5-3 si sportiva noastra e la un singur game de finala!!!16:13 - Simona face break, are 4-3 si poate lua o optiune serioasa spre finala!16:10 - Al treilea game la rand pe propriul serviciu fara punct pierdut pentru Simona si scorul este 3-3!16:06 - Game echilibrat, s-a ajuns la deuce, dar Svitolina isi face serviciul si are 3-2.16:03 - Game la zero si pentru Simona, scorul devine 2-2.16:00 - Game la zero si pentru Svitolina si scorul este 2-1 in favoarea ucrainencei.15:58 - Simona raspunde cu un game la zero si scorul este 1-1.15:56 - Svitolina intrerupe seria Simonei si isi face serviciul in startul setului secund.15:41 - Simona joaca un tenis din alta lume!!! Inca un break la zero pentru sportiva noastra, care face o demonstratie de tenis spectacol in direct! 5-1 si Simona serveste pentru castigarea primului set!15:38 - Simona joaca incantator, cu multe lovituri spectaculoase si scurte si are 4-1!15:35 - Simona raspunde minunat cu un nou break si conduce cu 3-1!15:30 - Svitolina face rebreak la zero si Simona conduce cu 2-1.15:28 - Se joaca un tenis magnific, Simona face break si are 2-0!15:17 - Inceput electrizant, cu un game maraton! Simona salveaza trei mingi de break si conduce cu 1-0.15:06 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu.Simona si Elina s-au mai intalnit de 7 ori pana acum, insa niciodata pe iarba.ora 15:00 - Cele doua tenismene patrund pe arena centrala din cadrul complexului All England Club, iar intalnirea va incepe in aproximativ 10 minute.Simona ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Svitolina este pe locul 8.La casele de pariuri, Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.4 pentru a obtine victoria.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha, dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.In cealalta semifinala se intalnesc Serena Williams si Barbora Strycova, dupa incheierea acestui meci.Partida este televizata de EuroSport.