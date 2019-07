Simona Halep si-a aflat adversara din semifinale de la Wimbledon dupa un meci electrizant

Ziare.

Svitolina a trecut in sferturile de finala de Karolina Muchova (68 WTA ) cu 7-5, 6-4, la capatul unui meci electrizant.Muchova a condus cu 5-2 in primul set, insa Svitolina a revenit extraordinar, a castigat cinci game-uri la rand si implicit si setul.In setul secund, ritmul a fost de asemenea electrizant, iar Svitolina a reusit sa faca o adevarata demonstratie de forta in drumul spre semifinale.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard 18:43 - Muchova isi face serviciul si se apropie la un singur game de Svitolina.18:38 - Muchova face break si ramane in meci.18:33 - Svitolina mai face un break, are 5-2 si acum serveste pentru calificarea in semifinale.18:30 - Svitolina se desprinde la 4-2 si e tot mai aproape de victorie.18:26 - Svitolina face break si conduce cu 3-2.18:23 - Svitolina isi face cu greu serviciul si scorul este 2-2.18:15 - Svitolina face imediat rebreak.18:12 - Muchova face break si conduce cu 2-0.18:09 - Muchova isi face serviciul in startul setului secund.18:00 - Svitolina continua revenirea incredibila, face 6-5 si acum serveste pentru castigarea primului set.17:47 - Game fara emotii pentru Svitolina si scorul devine 5-5.17:43 - Svitolina face break si ramane in set.17:40 - Svitolina isi face serviciul, dar Muchova serveste acum pentru castigarea setului.17:36 - Muchova se desprinde la 5-2 si e tot mai aproape de castigarea primului set.17:34 - Svitolina intrerupe seria Muchovei si scorul este 4-2 pentru jucatoarea din Cehia.17:31 - Muchova se distanteaza la 4-1.17:29 - Muchova mai face un break si conduce cu 3-1.17:24 - Game la zero pentru Muchova, care conduce cu 2-1.17:22 - Muchova face rebreak si scorul este 1-1.17:19 - Svitolina incepe meciul cu un break.17:10 - Muchova va servi prima in acest meci.16:40 - Meciul va incepe in cateva minute.Info: Svitolina ocupa locul 8 in clasamentul WTA, in timp ce Muchova este pe locul 6.Partidele din semifinale vor avea loc joi, insa orele de start nu au fost anuntate momentan.Meciul este televizat de EuroSport