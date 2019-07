Simona Halep si-a asigurat cel mai mare premiu din acest an dupa calificarea in finala de la Wimbledon

Ziare.

Pentru calificarea in finala, Simona are garantat un cec in valoare de 1.175.000 de lire sterline, echivalentul a 1.491.874 de dolari.In cazul in care se va impune in finala, sportiva noastra va castiga 2.350.000 de lire sterline, echivalentul a 2.983.748 de dolari.Pana la Wimbledon 2019, Simona castigase in acest an 2.041.764 de dolari si ocupa locul 6 in topul general realizat de WTA Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams , aflata pe locul 10 in clasamentul WTA.Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.