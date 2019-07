Simona Halep si-a asigurat o suma uriasa dupa calificarea in sferturile de finala de la Wimbledon

Ziare.

Pentru calificarea in aceasta faza a competitiei, Simona are garantat un premiu in valoare de 294 de mii de lire sterline, echivalentul a 373.286 de dolari.In cazul in care va ajunge in semifinale, Simona va primi 588 de mii de lire sterline, adica echivalentul a 746.572 de dolari.Aminitim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe marea revelatie Cori Gauff.Sportiva noastra a trecut in doua seturi de jucatoarea in varsta de 15 ani, cu 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.