Simona Halep va ajunge luni in Romania dupa triumful de la Wimbledon - presa

Campioana de la Wimbledon va ajunge luni la ora 17 pe aeroportul Henri Coanda si va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului "Henri Coanda", dupa cum anunta televiziunea TelekomSportTV Simona va fi intampinata la Otopeni de oficiali ai Federatiei Romane de tenis, de oficiali din cadrul COSR , dar si de jurnalisti si fani care abia asteapta sa o revada pe marea campioana de 27 de ani nascuta la Constanta.Halep are acum o pauza de 3 saptamani pana cand va reveni la competitii, urmatorul ei turneu fiind Rogers Cup, care va avea loc in Canada intre 5 si 11 august.Ramane de vazut cum si unde isi va prezenta Simona Halep trofeul de la Wimbledon, ea anul trecut fiind dusa pe Arena Nationala in fata a mii de oameni pentru a fi onorata in urma succesului de la Roland Garros, succes de la care a trecut un an si 4 zile (vezi foto articol).Simona a castigat anul trecut Rogers Cup la Montreal si trebuie acum sa isi apere marele trofeu, urmand ca de la Toronto sa plece la Cincinnati, acolo unde anul trecut bifa finala, pierduta la Kiki Bertens. US Open are loc intre 26 august si 8 septembrie, ultimul trofeu de Mare Slem al anului, acolo unde Simona Halep era eliminata anul trecut inca din primul tur.6-2, 6-2, a fost scorul finalei dintre Halep si Serena, finala care a durat doar 56 de minute.Citeste si:4 este locul pe care il va ocupa Simona Halep incepand de luni in clasamentul WTA D.A.