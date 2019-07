Simona Halep va recurge la un gest neasteptat dupa finala de la Wimbledon: Pierd sau castig, ma arunc in Tamisa

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca se va arunca in raul Tamisa indiferent de rezultat. Ea a facut aceasta promisiune cu referire la faptul ca Ilie Nastase declarase in trecut ca si-ar fi aruncat rachetele in Tamisa in cazul in care ar fi reusit sa castige turneul de la Wimbledon in perioada in care era tenismen, pentru ca apoi sa se retraga."Sincera sa fiu nu am visat sa fiu in finala, dar am visat sa joc fiecare meci si mi-am dorit sa se intample asta. Mi-am dorit sa joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a si intamplat. Sa fiu in finala la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va intampla sambata, eu nu o sa-mi arunc rachetele in Tamisa, o sa ma arunc pe mine in Tamisa", a spus Simona, citata de Fanatik. Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.