Simona Halep, vazuta abia cu sansa a 7-a la castigarea Wimbledonului: Iata care sunt principalele favorite

Tenismena noastra, calificata ieri in turul trei dupa o victorie in trei seturi cu Mihaela Buzarnescu, e vazuta abia cu sansa a 7-a la castigarea Grand Slam-ului britanic.15.00 e cota pentru un triumf al Simonei, care anul trecut s-a oprit in runda a treia, fiind eliminata de Su-Wei Hsieh.Castigatoarea de la Roland Garros si, totodata, ocupanta primului loc in ierarhia WTA, Ashleigh Barty, e vazuta cu mari sanse la victorie si la Londra, avand cota 5.00.Tot 5.00 e cota pentru un succes al Karolinei Pliskova, in timp ce Serena Williams ocupa pozitia a 3-a in topul favoritelor, cu cota 8.50.Surprinzatoarea Cori Gauff, in varsta de doar 15 ani, are cota 10!1. Asheligh Barty 5.00-. Karolina Pliskova 5.003. Serena Williams 8.504. Cori Gauff 10.005. Angelique Kerber 12.006. Petra Kvitova 12.007. Simona Halep 15.008. Kiki Bertens 18.009. Johanna Konta 20.0010. Caroline wozniacki 30.001-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.