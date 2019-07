Simona Halep vine cu o veste excelenta de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra a dezvaluit ca durerile de la glezna au trecut si nu a mai resimtit nicio problema in timpul meciului cu Mihaela Buzarnescu "Sunt ok din acest punct de vedere, nu mai am probleme. Vedem pe parcurs ce va fi", a spus Simona la conferinta de presa. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.