Simona Halep vine cu vesti excelente de la Wimbledon: "Am foame mare de victorii"

Sportiva noastra a marturisit ca se simte foarte bine, ca este dornica sa intre pe teren si sa faca meciuri mari, dar si ca are o foame mare de victorii in acest sezon care a fost mai degraba dezamagitor din punct de vedere al rezultatelor."E diferenta foarte mare intre felul in care ma simt acum si felul in care m-am simtit la Roland Garros, emotional vorbind. Sfertul de aici nu se compara cu cel de la Roland Garros. Sunt fresh acum, sunt dornica sa intru pe teren si sa dau tot ce am mai bun, sa castig fiecare meci. La Roland Garros eram obosita mental. Aici as putea sa fac mai bine decat am facut la Paris. Sunt mult mai increzatoare.Ma simt mult mai bine din punct de vedere mental. Am fost putin obosita la inceputul anului. Acum ma simt mult mai bine. Am foame mare de victorii. Vreau sa castig fiecare meci. Imi doresc mult acest lucru. Mi-am imbunatatit mult jocul. Cel mai important aspect este ca intru mult mai increzatoare pe teren. Ma bucur de timpul petrecut aici. Incerc sa-mi imbunatatesc jocul acolo unde deja sunt puternica. Anul acesta mi-am imbunatatit jocul destul de mult. Sunt mult mai increzatoare. Am schimbat multe lucruri. Simt ca de la an la an devin mai buna. Nu ma mai panichez. Vreau sa devin mai buna atat cat se poate. Niciodata nu stii la ce sa te astepti pe aceasta suprafata", a spus Halep pentru Fanatik Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa o victorie clara cu revelatia Cori Gauff, pustoaica in varsta de numai 15 ani care a uimit lumea tenisului la Londra.Fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor, 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate de joc.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe chinezoaica Shuai Zhang, o sportiva aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.