Simona Halep vine cu vesti excelente inaintea semifinalei de la Wimbledon: E pentru prima data cand va spun asta

Sportiva noastra a afirmat in premiera ca iubeste sa joace pe iarba, dupa ce in trecut spunea ca nu ii place aceasta suprafata."Sunt o alta persoana acum fata de precedenta semifinala, totul s-a schimbat, am mai multa experienta, sunt mai increzatoare. Iubesc iarba si e prima data cand va spun asta. Cred ca este o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o voi lua meci cu meci, sunt relaxata, fericita si motivata sa castig", a spus Simona la conferinta de presa.Intrebata de jurnalisti ce s-a schimbat, sportiva noastra a explicat cum a ajuns sa adore jocul pe iarba."Am inceput sa ma simt mai confortabil, nu am alunecat deloc si sper ca va fi la fel. E un pic periculos deoarece picioarele nu sunt la fel de stabile ca pe alte suprafete. Acum incep sa simt suprafata. Am facut suprafata sa lucreze pentru mine, incerc sa ma adaptez la acest teren si ma simt mult mai increzatoare", a mai spus Simona.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.