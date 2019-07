Simona Halep viseaza la un nou Grand Slam: Casele de pariuri nu o vad insa principala favorita

Ziare.

Casele de pariuri o vad, insa, pe jucatoarea noastra cu sansa a doua la castigarea turneului britanic.Simona are cota 2.75 la un succes, in timp ce Serena Williams, marea favorita, are cota 2.00 pentru un nou triumf in capitala Angliei.Adversara Simonei din semifinale, ucraineanca Elina Svitolina, e a treia pe lista favoritelor, in timp ce surprinzatoarea Barbora Strycova ocupa pozitia a patra.1. Serena Williams 2.002. Simona Halep 2.753. Elina Svitolina 6.504. Barbora Strycova 10.00Semifinalele Simona Halep - Elina Svitolina si Serena Williams - Barbora Strycova vor avea loc joi, la ore ce vor fi anuntate ulterior de organizatori.Finala Wimbledon 2019 e programata pentru sambata.I.G.