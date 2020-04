"Simona Halep: Voi fi campioana la Wimbledon pentru doi ani"

Ziare.

"Privesc cu optimism, deoarece acum voi fi campioana en titre pentru doi ani. Voi trai cu acest sentiment inca un an, asa ca este din nou un lucru bun", a raspuns Halep la intrebarea cum vede anularea turneului de Grand Slam pe iarba, in cadrul emisiunii vodcast Tennis Legends de la Eurosport."Sunt emotionata ca voi putea sa joc primul meci de marti, cred ca pe Terenul Central. Vreau neaparat sa traiesc aceasta experienta. Va fi cu siguranta extraordinar", a mai spus Halep.Fostul lider mondial a reusit o evolutie fara greseala si a invins-o pe americanca Serena Williams cu 6-2, 6-2 in finala de anul trecut. Halep, 28 de ani, se afla in Romania, inchisa in casa de 22 de zile din cauza pandemiei de coronavirus, iesind doar din cand in cand pentru a alerga in jurul casei.Circuitele WTA si ATP sunt suspendare pana la mijlocul lunii iulie, cel putin, dar Halep este pregatita pentru o suspendare mai lunga a sezonului, poate chiar a intregului an."Cel mai negru scenariu din capul meu este ca tot sezonul va fi anulat, dar sunt sigura ca vom depasi aceasta perioada daca suntem ascultatori si stam in case. Acum cred ca suspendarea va fi mai lunga de luna iulie. Speram ca US Open (31 august-13 septembrie) sa se joace, dar nu e sigur, deoarece New York-ul trece prin momente grele acum", a subliniat Halep.Dupa multi ani in care a strabatut globul in lung si-n lat, Halep spune ca pauza impusa de coronavirus are si aspecte bune."E cea mai lunga perioada in care nu am atins racheta de tenis. Nici mingea, nici racheta de la Dubai. Si vreau sa fie asa timp de inca o luna", a afirmat Halep."Am grija foarte mare, deoarece sunt putin speriata. Vreau sa stau linistita. Ma trezesc pe la 10 sau 11. E bine sa dormi mult. Fara ceas cu alarma, fara program, ma trezesc cand vreau. Iau un mic dejun intarziat si apoi alerg in complexul. E permis acest lucru e un complex rezidential privat. Fac exercitii si in casa, lucrez in fiecare zi si ma simt in forma", a dezvaluit Halep.Halep a mai spus ca ii lipseste tenisul, acum sportul si-a pierdut importanta in aceasta vreme de criza globala."E o problema mondiala si vreau sa spun ca e mai sigur sa se anuleze toate evenimentele. Nu e o problema mica, e ceva urias. Trebuie sa ascultam ce ni se spune, sa stam in casa si sa fim in siguranta. Tenisul nu este totul in viata mea", a concluzionat Halep.