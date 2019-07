Tatal lui Darren Cahill a asistat la semifinala Simona Halep - Elina Svitolina si a ramas uluit de tenismena romana

Today we were guests in @Simona_Halep box.

I was a nervous wreck!



I played every shot .🎾

To @Simona_Halep & your team fantastic win.

Attitude sets you apart from the rest . 👌 pic.twitter.com/oSikZLGIfz- john cahill (@jvcahill40) July 11, 2019

Fost jucator si antrenor de fotbal australian, John Cahill spune ca a trait fiecare punct si se bucura pentru victoria Simonei.Alaturi de John Cahill (79 de ani) s-a aflat si Darren Cahill, care, chiar daca nu mai este antrenorul Simonei, se afla alaturi de aceasta mai peste tot la Wimbledon si o ajuta cu sfaturi."Astazi am fost oaspeti in boxa Simonei Halep. Am fost un munte de emotii! Am trait fiecare punct! Pentru Simona Halep si echipa ta fantastica, atitudinea te deosebeste de restul", a scris John Cahill pe pagina sa de Twitter.6-1, 6-3 a fost scorul semifinalei de la Wimbledon dintre Simona Halep si Elina Svitolina.In finala, Simona Halep o va intalni sambata, de la ora 16:00, in direct pe site-ul Ziare.com, pe Serena Williams.I.G.