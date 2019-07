Un cunoscut antrenor american ii da un sfat pretios Simonei Halep inaintea finalei cu Serena Williams

Ziare.

Pentru a avea o sansa la victorie, Brad Gilbert ii sugereaza tenismenei noastre sa aplice tactica lui Angelique Kerber din finala de anul trecut si sa stea mult in spate pe serviciul Serenei."Daca eu as fi antrenorul lui Halep, i-as spune sa stea mai in spate. Daca nu va face asta, va pierde. Cand serveste Serena, trebuie sa stai mult in spate", a spus Brad Gilbert intr-o interventie la ESPN."Simona trebuie sa aiba un procentaj foarte bun la primul serviciu, undeva la 80%, pentru ca al doilea ei serviciu o pune in mari probleme. Trebuie sa fie foarte flexibila si neaparat sa se uite la cum a jucat Kerber in finala de anul trecut, pentru ca porneste cu sansa a doua, Serena fiind mare favorita", a completat acesta.Finala feminina de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e programata sambata, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei.La TV, partida va fi transmisa in direct de Eurosport, in timp ce pe Ziare.com va putea fi urmarita in format LIVE text.Va fi cea de-a 11-a confruntare directa intre Simona Halep si Serena Williams, scorul meciurilor directe fiind covarsitor in favoarea americancei, 9-1.Anul trecut, Serena Williams a fost invinsa de Angelique Kerber in ultimul act de la Wimbledon, scor 3-6, 3-6.