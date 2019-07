Un cunoscut jurnalist de la New York Times a comentant "fenomenul" Cori Gauff si a oferit un pronostic pentru meciul cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

com

Cele doua se vor infrunta luni de la 16.30 in a doua partida a zilei de pe terenul 1, urmand sa intre in arena imediat dupa finalul jocului Serena Williams - Carla Suarez Navarro.Cori Gauff a creat un val de simpatie urias si de asemenea un val fantastic de interes si apreciere, fiind vazuta de multi oameni din tenis poate viitorul lider incontestabil al circuitului mondial WTA Unul dintre acesti specialisti este si Ben Rothenberg, unul dintre cei mai apreciati jurnalisti de tenis din lume, de le New York Times, care o cunoaste si foarte bine pe tanara sportiva americana.Acesta, intr-un interviu pentru cotidianul Fanatik , a prefatat acest duel de luni intre fosta lidera mondiala WTA si pustoaica de 15 ani, spunand ca o vede pe Halep invingatoare, aceasta avand si cele mai mari sanse sa faca finala, dintre tenismenele din partea inferioara a tabloului."Va fi primul meci contra unui cap de serie pe care Coco il joaca aici. A castigat deja sase meciuri aici, in calificari si pe tabloul principal. A invins jucatoare foarte bune, ca Venus si Ribarykova. Dar va fi o trecere uriasa, desigur, sa infrunte o jucatoare de top 10. Simona joaca bine, chiar foarte bine in ultima runda, cu Azarenka. Va fi foarte greu", si-a inceput analiza reputatul jurnalist, pentru publicatia citata mai sus.Intrebat ce va face diferenta intr-un asemnea meci, Rothenberg spunea: "E un meci de care pe care si cred ca cea mai in forma jucatoare va castiga luni. Cert este ca forma Simonei este foarte buna. Meciul cu Halep este prima mare provocare pentru Coco, sper sa nu fie prea multa presiune pe ea dupa aceste victorii si toata atentia pe care a primit-o la Wimbledon ".Legat de fenomentul Coco Gauff, cea care la 15 ani a invins nume ca Venus Williams , Rybarikova sau Hercog aici la Wimbledon, jurnalistul adauga: "Este impresionant cata lume o urmareste pe Coco, este foarte iubita, face cele mai mari audiente de la Wimbledon, parca ar fi o jucatoare britanica de mare succes. Sper ca ea sa fie ajutata de acest sprijin, sa nu se intoarca totul impotriva ei, sa se transforme intr-o presiune incercarea ei de a face lumea fericita, lume care are deja mari asteptari de la ea, de la fiecare meci".La final, el si-a dat cu parerea si despre parcursul Simonei Halep, pe care o vede departe daca va trece de Cori, avand in vedere ca are o parte de tablou inferior accesibila: "Sa castige trofeul, nu stiu ce sa spun... Dar, sa ajunga in finala e foarte posibil, e pregatita! Jumatatea ei de tablou este foarte deschisa acum, este intr-o pozitie buna pentru a juca finala. Multe jucatoare de top, Serena, Barty, Kerber - care a fost eliminata, au mers in partea de sus a tabloului si se bat intre ele. Simona are sansa cea mai buna sa ajunga in finala din cealalta jumatate de tablou. A trecut de un test foarte dur, Azarenka a fost o adversara extrem de dificila pentru turul 3, dar Simona s-a descurcat incredibil de bine in meciul cu ea. Cred ca este foarte posibil sa faca cea mai buna performanta a ei la Wimbledon sau cel putin sa isi egaleze semifinala din 2014. Cred si trebuie sa aiba mare incredere in jocul pe care-l are si forma pe care o traverseaza aici, la Wimbledon", si-a inchis interventia cunoscutul ziarist american.Partida dintre cele doua va fi LIVE pe Ziare.com, de la ora 16.30 si va fi televizata pe EuroSport.Cea mai buna performanta a Simonei aici la Wimbledon este semifinala disputata in 2014, in timp ce Gauff a bifat sferturi anul trecut in competitia rezervata junioarelor.La aceeasi categorie de varsta, Gauff a triumfat la Roland Garros la 14 ani si a facut si o fnala de US Open Citeste si:D.A.