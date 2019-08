Un fost tenismen austriac spune ca Simona Halep ar fi trebuit sa primeasca mai putini bani decat Novak Djokovic la Wimbledon

Ziare.

Fostul tenismen austriac spune ca nu exista grad de comparatie intre finala masculina si cea feminina.Knowle aduce in discutie si pretul diferit pentru cele doua finale, un bilet la finala masculina, in care s-au intalnit Novak Djokovic si Roger Federer, fiind mai scump cu 40 de euro fata de unul la finala feminina, disputata intre Simona Halep si Serena Williams."Stiu ca e un subiect de discutie foarte serios si nu vreau sa jignesc pe nimeni. Piata stabileste pretul. Comparati preturile la bilete pentru finala feminina si cea masculina. O sa va dati seama imediat ce produs e mai cautat. Toti ar trebui sa-si faca o idee. Cei mai mari trei jucatori de tenis din istorie joaca in aceeasi era", a declarat Julian Knowle pentru Tennis Net "Finala masculina a fost uimitoare. De asemenea, semifinala dintre Federer si Nadal a fost incredibila", a adaugat acesta.2,35 milioane de lire sterline au incasat Simona Halep si Novak Djokovic, campionii de la Wimbledon 2019.1,17 milioane de lire sterline au primit cei doi finalisti, Roger Federer si Serena Williams.Finala feminina dintre Simona Halep si Serena Williams s-a incheiat cu victoria tenismenei noastre in mai putin de o ora, scor 6-2, 6-2.De partea cealalta, finala masculina a fost castigata de Novak Djokovic dupa un thriller de aproape 5 ore, incheiat cu scorul de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12!I.G.