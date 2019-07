Un nou rezultat neasteptat la Wimbledon: Cu cine ar putea juca Simona Halep in sferturile de finala

Parcursul lui Shuai Zhang la Wimbledon 2019

Daca o va invinge in optimi pe tenismena americana in varsta de doar 15 ani - Cori Gauff, reprezentanta noastra o va infrunta in runda urmatoare pe chinezoaica Shuai Zhang.Ocupanta locului 50 in ierarhia WTA a trecut in optimile de finala de ucraineanca Dayana Yastremska (locul 35 WTA).A fost 6-4, 1-6, 6-2 in favoarea jucatoarei asiatice, ajunsa pentru a doua oara in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam, dupa ce in 2016 a atins aceasta faza la Australian Open.Shuai Zhang are 30 de ani si a castigat doua turnee WTA in cariera. Cea mai buna clasare in ierarhia WTA a inregistrat-o in noiembrie 2016, cand s-a aflat pe locul 23.Simona Halep si Shuai Zhang s-au intalnit de trei ori pana in prezent, chinezoaica aflandu-se in avantaj la meciurile directe, cu 2-1:2012, Indian Wells: 6-1, 6-1 pentru Simona;2016, Australian Open: 6-4, 6-3 pentru Shuai;2016, Beijing: 6-0, 6-3 pentru Shuai.6-4, 6-0 cu Caroline Garcia;6-3, 6-2 cu Yanina Wickmayer;6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki;6-4, 1-6, 6-2 cu Dayana Yastremska.Pana la confruntarea cu Shuai Zhang, Simona trebuie sa treaca de Cori Gauff, intr-o partida programata luni, in jurul orei 17:00, in direct pe site-ul Ziare.com.Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.