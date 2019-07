Urcare spectaculoasa pentru Cori Gauff in clasamentul WTA, dupa parcursul fabulos de pana acum de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva de 15 ani, cea mai tanara din istorie aflata pe tabloul principal de la Wimbledon , si-a asigurat deja o urcare uriasa in clasamentul WTA, dupa cele 3 tururi castigate, pana pe 139 WTA, o urcare de 174 de locuri asadar!6 victorii la rand are Gauff la Wimbledon, incluzand aici si cele 3 meciuri de pe tabloul din calificari.Le-a invins in primele tururi pe Venus Williams , Rybarikova si Polona Hercog, pe ultima dupa ce a salvat doua mingi de meci.In cazul unei victorii in fata reprezentantei din Romania, acest lucru i-ar garanta prezenta intre cele mai bune 100 de jucatoare ale lumii.Romanca are o cota de 1,2 la victorie in acest meci, fiind vazuta de pariori o favorita certa la victorie.Cele doua vor evolua in al doilea meci de pe terenul 1, dupa jocul dintre Serena Williams - Carla Suarez Navarro.Partida va incepe la 16.30, luni, si va fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si: