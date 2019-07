Urmatoarea adversara de la Wimbledon, mister total pentru Simona Halep: Iata ce spune despre senzatia Cori Gauff

Ziare.

Halep spune ca nu a jucat niciodata impotrica sportivei in varsta de numai 15 ani si ca n-a vazut nici macar un meci de-al acesteia."Nu am jucat niciodata impotriva ei si nu am vazut niciun meci de-al ei. Stiu ca a invins-o pe Venus si cu siguranta e un rezultat bun. Sa joci in turul III la Wimbledon la 15 ani e uimitor. Dar nu stiu multe despre ea", a spus Halep la conferinta de presa.Simona Halep si Cori Gauff se vor infrunta, luni, in optimile de finala de la Wimbledon.Daca Simona a trecut in turul III de Vika Azarenka la capatul unui meci pe care l-a controlat in totalitate, Gauff a depasit-o pe Polona Hercog intr-o intalnire in care a salvat doua mingi de meci.Cori Gauff are doar 15 ani, impliniti in luna martie, si deja o serie impresionanta de victorii la Wimbledon, ea jucand in calificari pentru a ajunge pe tabloul principal.Iar in cadrul turneului le-a eliminat pe Venus Williams , Rybarikova si Hercog, astfel ca Simona are motive de ingrijorare.Duelul celor doua va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.