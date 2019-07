"Victoria Azarenka, despre meciul cu Simona Halep de la Wimbledon"

Ziare.

Fosta lidera mondiala a descris jocul Simonei Halep si a afirmat ca se asteapta la o partida foarte dificila."Are un joc foarte consistent si solid. Nu cred ca a reusit sa-si dezvolte jocul pentru mai multe suprafete. Este foarte buna de pe fundul terenului, o jucatoare desteapta, care se misca foarte bine si trimite multe mingi inapoi. Am avut cateva meciuri interesante cu ea.Este un adversar greu si a fost constanta in ultimii ani. Stie cum sa joace meciurile importante. A castigat un turneu de Mare Slem, iar acest lucru a ajutat-o. O sa fie un meci captivant. Daca nu ma insel, ultimul nostru meci direct s-a jucat aici", a spus Azarenka, potrivit Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu , scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri, unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.