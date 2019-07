Virginia Ruzici prezinta ideea care a ajutat-o pe Simona Halep sa castige turneul de la Wimbledon

Ziare.

Fosta campioana de la Roland Garros spune ca wild-card-ul cerut de Simona Halep in turneul pe iarba de la Eastbourne, unde a ajutat atat la simplu cat si la dublu, s-a dovedit a fi decisiv, deoarece sportiva a avut meciuri in picioare inainte de Wimbledon "Nu cred ca am mai avut asemenea emotii! Sunt atat de fericita pentru ca stiu cat munceste, cat isi doreste. Este mai mult decat un vis sa castige la Wimbledon. Probabil nu se gandea ca va castiga titlul, dorea sa o ia meci cu meci. Dar a avut o pregatire buna, a avut o idee foarte buna la Eastbourne, cand a jucat simplu si dublu. A petrecut mult timp pe iarba si s-a simtit bine. In plus, a ajutat-o si ca vremea a fost buna. A facut ca suprafata sa fie mai lenta si asta a ajutat-o", a spus Ruzici dupa victoria Simonei.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.