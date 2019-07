WTA a anuntat topul premiilor din 2019 - suma uriasa incasata de Simona Halep in acest an

Ziare.

In urma succesului de la Wimbledon , Simona a incasat in 2019 premii in valoare de 5.083.227 de milioane de dolari. Din aceasta suma, aproape 3 milioane au fost castigate doar la Wimbledon Pe primul loc in acest top este Ashleigh Barty, cu premii in valoare totala de 5.362.865 de dolari. Naomi Osaka este pe locul 3 (3.795.402 de dolari), urmata de Karolina Pliskova (3.110.784 de dolari) si Petra Kvitova (2.795.135 de dolari).In intreaga cariera, Simona a ajuns la premii in valoare totala de 33.228.806 de dolari si ocupa locul 5 in topul din intreaaga istorie a tenisului feminin.Lider este in continuare Serena Williams , cu premii in valoare de 90.382.096 de dolari, urmata de Venus Williams (41.505.102 de dolari), Maria Sharapova (38.621.964 de dolari) si Caroline Wozniacki (34.052.445 de dolari).C.S.