Alina Tecsor, convinsa ca Simona Halep poate reveni pe primul loc in clasamentul WTA

"Foarte grea intrebarea, ce va face Simona la acest turneu. In general toti jucatorii se duc sa joace cat mai bine si sa fie in forma la Turneul Campioanelor . Eu cred ca oricand poate sa revina pe primul loc si cred ca atata timp cat va fi in top, poate face un tenis de calitate si ne va incanta si ne va tine cu sufletul la gura la un turneu important. Ma bucur ca Darren Cahill a revenit in echipa ei si ca s-a sudat echipa pe care si-a dorit-o Simona. Cred ca are o echipa foarte, foarte buna, pentru mine perfect nu poate fi atins niciodata", a declarat Tecsor.Alina Tecsor, care ocupa si functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Tenis, participa, alaturi de jucatoarele Gabriela Ruse si Alexandra Dulgheru , la o actiune de selectie pentru copii cu varste intre 5 si 8 ani la Centrul National de Tenis.Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, va juca in aceasta luna la Wuhan (China) unde intra direct in turul secund al turneului WTA , dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, contra invingatoarei dintre cehoaica Barbora Strycova si chinezoaica Xiyu Wang.