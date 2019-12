Americanii au anuntat "clasamentul adevarului" din tenis la final de 2019 - ce loc ocupa Simona Halep

Ziare.

Denumit clasamentul Elo, dupa fizicianul americano-maghiar Arpad Elo, acesta are la baza un algoritm matematic.Spre deosebire de clasamentul oficial WTA , cel Elo pune in primul rand accent pe valoarea adversarelor pe care jucatoarele le intalnesc si nu pe turneu sau faza competitionala.Acest clasament este folosit in special pentru a prezice rezultatele unor meciuri de catre pariori. Cei de la Tennis Abstract scriu ca, folosind acest algoritm matematic, daca o jucatoare are un avans de 100 de puncte fata de adversara sa, atunci sansele sa o invinga sunt de 64%. Daca diferenta este 200 de puncte sansele cresc la 76%.In ierarhia realizata de americani, Simona Halep ocupa locul 4, la fel ca si in clasamentul oficial WTA.In schimb, Karolina Pliskova este abia pe locul 5, desi in cel WTA este pe 2, Bianca Andreescu este situata pe 3, iar Naomi Osaka pe 2.De asemenea, Serena Williams nu a prins top 10 in ierarhia americanilor.1. Ashleigh Barty 2132.22. Naomi Osaka 2092.43. Bianca Andreescu 2089.54. Simona Halep 2072.75. Karolina Pliskova 2027.56. Elina Svitolina 2012.97. Petra Kvitova 2008.98. Aryna Sabalenka 1990.49. Belinda Bencici 1982.510. Kiki Bertens 1976.31. Ashleigh Barty 7.851p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.133p6. Elina Svitolina 5.075p7. Petra Kvitova 4.776p8. Belinda Bencic 4.685p9. Kiki Bertens 4.245p10. Serena Williams 3.935pC.S.