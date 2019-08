Ashleigh Barty a fost eliminata si risca sa fie depasita in fruntea clasamentului WTA: Ce pozitie ocupa Simona Halep in ierarhia LIVE

Ziare.

com

Tenismena din Australia, care se afla pe prima pozitie a ierarhie intocmite de Asociatia de Tenis Feminin dupa victoria de la Roland Garros, poate fi intrecuta de Naomi Osaka si Karolina Pliskova.Naomi Osaka o va depasi pe Ashleigh Barty daca o invinge pe Tatjana Maria in turul doi de la Openul Canadei.De partea cealalta, Karolina Pliskova are nevoie de prezenta in semifinale pentru a trece in clasament de jucatoarea de la Antipozi.Simona Halep, invingatoare anul trecut la Rogers Cup, nu are nicio sansa sa revina saptamana aceasta in fruntea ierarhiei WTA.1. Ashleigh Barty 6.256 puncte2. Naomi Osaka 6.228p3. Karolina Pliskova 6.050p4. Kiki Bertens 5.120p5. Simona Halep 5.034p6. Petra Kvitova 4.780p7. Elina Svitolina 4.388p8. Aryna Sabalenka 3.565p9. Serena Williams 3.411p10. Sloane Stephens 3.189Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 august.I.G.